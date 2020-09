Inter Miami, ufficiale l’arrivo di Gonzalo Higuain: “Sono motivato, raggiungeremo traguardi importanti”

Gonzalo Higuain riparte dall’MLS.

Dopo avere risolto il suo contratto con la Juventus, Gonzalo Hiaguin è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. L’attaccante argentino, infatti, ripartirà dall’Inter Miami di David Beckham. A comunicarlo, attraverso un video pubblicato tramite i propri canali social, è la stessa società.

“Siamo lieti di comunicare l’accordo con Gonzalo, un attaccante esperto e di successo, che si è distinto nelle migliori squadre e nei migliori campionati del mondo – ha dichiarato Paul McDonough, direttore sportivo del club statunitense -. La proprietà ha sempre detto che il nostro obiettivo non è soltanto quello di portare dei giocatori d’élite, ma anche brave persone che condividano ambizione e aspirazione per fare la storia del calcio nordamericano. Siamo fiduciosi di aver trovato tutte queste qualità in Gonzalo”.

Higuain, che indosserà la maglia numero 9, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Inter Miami: “Voglio ringraziare l’Inter Miami per lo sforzo economico, penso che sarà una bellissima esperienza per la mia vita. È quello che stavo cercando. Un nuovo campionato, una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui. Cercherò di trasmettere tutta l’esperienza acquisita in Europa e di aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, mi sento completo come giocatore. Sono motivato. Ho tutti gli strumenti necessari per avere successo. Questa è una squadra in costruzione, ma c’è già una buona base per raggiungere traguardi importanti”