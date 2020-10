Inter Miami, Higuain si sblocca: “Non sento alcuna pressione, MLS si avvicina alla Serie A”

Prima rete stagionale per Gonzalo Higuain con la nuova maglia dell’Inter Miami.

L’attaccante argentino si è trasferito in MLS (massima serie statunitense) dalla Juventus dopo che la dirigenza bianconera gli ha fatto capire che non sarebbe rientrato nel nuovo progetto targato Andrea Pirlo. Il ‘Pipita’ in settimana ha finalmente siglato il suo primo gol in campionato, punizione magistrale contro i New York Red Bulls e tre punti per i suoi. L’ex anche di Napoli e Milan si è riscattato dopo il calcio di rigore mandato alle stelle nella prima uscita, ecco le sue parole in conferenza stampa.

“Nessun sollievo, per tutta la mia carriera ho dovuto fare gol e rendere al massimo. Ho giocato sempre ai massimi livelli, quindi non sento la pressione di dover per forza segnare. Questo è il mio lavoro e più lo faccio e più mi sento meglio. La MLS è un campionato complesso, somiglia alla Serie A e penso che non farò fatica ad adattarmi”.