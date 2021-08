Inter Miami, Higuain: “Felice per la doppietta, avevo mia mamma in testa”

L'attaccante argentino dell'Inter Miami, Gonzalo Higuain, è stato autore di una doppietta nel match contro il Montreal

Gonzalo Higuain ancora protagonista con la maglia dell' Inter Miami nella vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Montreal . L'attaccante argentino, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Molto contento per la doppietta. Fare gol è la cosa che mi piace di più e che aiuta la mia squadra a vincere le partite. E dopo i gol avevo sensazioni strane. Avevo l'immagine di mia mamma in testa. Io lo so che ci guarda da lassù. Dedico questi gol a mio padre, mia moglie e mia figlia che erano allo stadio. Sono molto contento. Li dedico a loro perché mi appoggiano sempre. E soprattutto a mamma, che ci guarda dal paradiso".