Inghilterra, Ferdinand sentenzia: “Foden miglior giocatore britannico del momento, ce n’è solo un altro come lui”

Rio Ferdinand assicura il talento di Phil Foden e Jack Grealish.

Lo storico ex difensore del Manchester United ne ha visti di talenti scendere sul rettangolo verde, avendo avuto la possibilità di giocare e confrontarsi con top player di ogni carattere e tipo. C’è da fidarsi, dunque, se lui stesso giura di aver individuato in Foden e Grealish il futuro prossimo della Nazionale inglese. A detta sua, infatti, la rappresentativa dei ‘tre leoni’ non vedeva ragazzi così giovani e dalla spiccata qualità varcare le soglie del calcio professionistico britannico di alto livello da ormai diverso tempo. In un’ intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Sun, Rio Ferdinand ha ribadito come il classe ’95 dell’Aston Villa e il ventenne del Manchester City dovrebbero essere dei punti fermi dell’organico di Gareth Southgate, a partire già dal prossimo Europeo.

PSG, Pochettino: “Messi merita rispetto, la copertina di France Football non ci riguarda. Sul Barcellona…”

VIDEO Bundesliga, Borussia Dortmund è crisi senza fine: guarda la clamorosa sconfitta di Friburgo

Ecco le sue parole presso il noto quotidiano britannico:“Foden? In questo momento, deve giocare titolare con la Nazionale. Lui e Grealish in questo momento meritano di essere titolari inamovibili, sono i migliori giocatori inglesi in questo momento. Sono i migliori in tutto, sulla forma e sulla condizione atletica soprattutto. Sono i due giocatori più forti sui quali l’Inghilterra può contare maggiormente allo stato attuale. Quando parliamo di top player, come i talenti generazionali, questo ragazzi sono esattamente questo. Tutto ciò è fantastico e non posso che tifare per loro”.