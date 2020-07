Inghilterra, addio a Jack Charlton: si è spenta a 85 anni la leggenda di Leeds e Inghilterra

Il calcio inglese piange il mito Jack Charlton.

Nel corso della propria carriera indossò solo la maglia del Leeds United con la quale giocò dal 1952 al 1973 collezionando 629 presenze e realizzando 70 reti. Un uomo di grande classe che nel 1966, insieme al fratello Bobby, trionfò nel campionato Mondiale disputatosi in Inghilterra e vinto proprio dalla Nazionale dei Tre Leoni in finale contro la Germania (4-2). Da ricordare anche la sua carriera da allenatore e soprattuto da commissario tecnico: in primis l’esperienza positiva a Italia ’90 e USA ’94 sulla panchina dell’Irlanda che nel 1996 gli conferì la cittadinanza onoraria. Charlton si è spento all’età di 85 anni nella sua casa in Northumberland, a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Intorno alla sua famiglia si è stretto il Leeds, club della vita di “Big Jack”, con una nota ufficiale sui propri canali ufficiali.

“Il Leeds United è profondamente rattristato dal sapere che la leggenda del club Jack Charlton è morto ieri sera all’età di 85 anni a seguito di una malattia contro la quale combatteva da tempo.Il contributo di Charlton al Leeds United non sarà mai dimenticato. Rimarrà per sempre nel folklore calcistico ed è improbabile che i suoi record al Leeds United vengano mai superati. Naturalmente, i nostri pensieri sono per la famiglia e gli amici di Jack in questo momento difficile”.