Incredibile in Scozia: la robot cam dell’Inverness scambia la testa del guardalinee per il pallone

Un curioso episodio che non è passato certamente inosservato.

L’Inverness, club che milita nella Championship scozzese, si è attrezzato per trasmettere le gare casalinghe attraverso un sistema di telecamere robotizzate che riconosce e segue il pallone. Nessun cameraman, dunque, con il sistema che in occasione della sfida contro l’Ayr United è andato in tilt a causa di un imprevisto: la “pelata” del guardalinee designato per la partita in questione. Nel corso del match, infatti, è stata più volte inquadrata la testa dell’assistente dell’arbitro al posto delle azioni di gioco, poiché scambiata per il pallone.

Un inconveniente che ha costretto il telecronista a scusarsi, ripreso da alcuni utenti su Twitter e dalla nota pagina Facebook “Chiamarsi Bomber”.