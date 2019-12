Hajduk Spalato, Igor Tudor sulla panchina dei croati: l’ex Udinese torna a casa. I dettagli

Igor Tudor tornerà sulla panchina dell’Hajduk Spalato.

VIDEO Juventus-Lazio, Sarri: “Siamo delusi, ma non c’è da fare drammi. Io ingannato da una cosa, vi spiego…”

L’allenatore croato prenderà il posto dell’esonerato Damir Buric e a partire da gennaio 2020 guiderà la storica squadra croata che al momento occupa la seconda posizione in classifica a -12 dalla capolista Dinamo Zagabria. L’ex tecnico dell’Udinese aveva già guidato l’Hajduk dal 2013 al 2015, l’esordio ufficiale avverrà in quel di Varazdin. Tudor ha già guidato i bianchi per un totale di 77 gare ufficiali, successivamente si è seduto sulle panchine di PAOK, Karabukspor e Galatasaray oltre al doppio mandato con l’Udinese.

Juventus, Bonucci: “Trofeo a cui tenevamo, c’è delusione. Lazio? Superiore rispetto al passato, sul secondo gol…”