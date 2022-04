Guerra in Ucraina, De Zerbi ritrova il suo Shakhtar: raduno in Turchia con la squadra

L’allenatore bresciano, con il suo staff composto da altri quattro concittadini, domani inizierà un ritiro in Turchia

Roberto De Zerbi ritrova il suo Shakhtar Donetsk. A 44 giorni dallo scoppio della guerra e della sospensione di tutte le attività sportive, il tecnico ex Palermo, tornerà ad allenare i suoi giocatori ucraini grazie a un permesso speciale per motivi umanitari rilasciato dall’Uefa. La squadra si ritroverà a Istanbul per iniziare la preparazione di un possibile tour europeo a scopo benefico in favore della popolazione ucraina.