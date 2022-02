Guerra in Ucraina, De Zerbi e il suo staff in viaggio verso l’Italia

Il tecnico dello Shakhtar, Roberto De Zerbi, ha lasciato il Paese dopo l'invasione russa e si prepara a fare il suo ritorno in Italia

Ha lasciato Kiev - insieme al suo staff - e ora si dirige verso l'Italia, l'ex tecnico di Palermo e Sassuolo, oggi alla guida dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi. Del suo staff fanno parte l’allenatore in seconda Davide Possanzini, i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che il Carlo Nicolini, direttore sportivo Nicolini. Tutto il gruppo, partito in treno dall'Ucraina, si trova adesso in Ungheria e farà il proprio ritorno in Italia nelle prossime ore.