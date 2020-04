Grecia, scandalo partite truccate: l’Olympiacos rischia la retrocessione in seconda divisione, ipotesi radiazione per il patron Marinakis…

Clamoroso quanto potrebbe accadere all’Olympiacos.

Nel febbraio del 2015 la Federazione calcistica ellenica aveva aperto un’indagine relativa alla sfida tra l’Olympiacos e l’Atromitos (terminata 2 a 1 in favore della squadra del Pireo). Alcuni mesi prima, precisamente nel dicembre del 2014, il presidente dello storico club greco era stato accusato di aver truccato una serie di partite della Souper Ligka Ellada. Insieme a Evangelos Marinakis, proprietario anche del Nottingham Forest, erano state condannate anche altre quindici persone, accusate anche di associazione a delinquere. Nell’inchiesta erano finiti anche arbitri e dirigenti della Federcalcio con l’accusa di ”frode, tentata estorsione e corruzione” per una serie di partite truccate tra il 2011 e il 2013.

La Federazione aveva poi deciso di archiviare l’inchiesta per mancanza di prove sufficientemente attendibili, ma a quasi cinque anni di distanza il caso è stato riaperto. Questa volta le indagini hanno preso in considerazione molte altre partite oggetto di potenziale manipolazione al fine di alterarne e indirizzarne il risultato, che vanno dal 2014 al 2015 e che riguardano anche altri club greci tra cui il Panathinaikos, in quel periodo diretta rivale dell’Olympiacos per la conquista dello scudetto. Questo l’elenco dei match oggetto di indagine:

Veria – Olympiacos (1-2-2015),

Veria – OFI (17-1-2015),

OFI – Panathinaikos (15-2-2015),

Asteras Tripolis – Olympiacos (1-11-2014)

Olympiacos – Atromitos (4-2-2015)

Nella sentenza si legge dunque: “Di conseguenza, è altamente probabile che le partite successive, come descritto nei paragrafi 1692/2018, riferite alla commissione di ricorso di Atene, siano state manipolate in termini di risultati, condizionando l’intera organizzazione e l’andamento della stagione, durante le quali hanno avuto luogo“.

La lista degli otto soggetti coinvolti comprenderebbe quattro arbitri e otto soggetti indicati come membri della “Coalizione” tra cui Evangelos Marinakis, proprietario e presidente dell’Olympiacos.

Secondo quanto riportato dal media greco SDNA, il Comitato Etico sarebbe finalmente vicino alla conclusione del caso, e avrebbe già individuato le pene da applicare: l’Olympiacos rischierebbe una multa di tre milioni di euro e la retrocessione in seconda divisione, mentre il presidente Evangelos Marinakis rischierebbe di essere radiato a vita dal mondo del calcio.