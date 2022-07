Gervinho riparte dalla Grecia: l’attaccante firma con l’Aris Salonicco

Grande colpo per l' Aris Salonicco che, dopo le consuete visite mediche, ufficializza l'ivoriano Gervinho : con un passato in Italia con le casacche di Parma e Roma. L'attaccante, che ha firmato un biennale con il club greco, la scorsa stagione ha giocato in Turchia con il Trabzonspor: vincitore del campionato.

Sui profili social del giocatore e del nuovo club le sue prime parole: "È una nuova pagina della mia carriera. Ho avuto le migliori informazioni sull'Aris e quando ho parlato con il Sig. Karipides tutto è diventato più facile. Ha analizzato il progetto per me, mi è piaciuto ed è così che ora sono un giocatore dell'Aris. Sono anche felice che all'Aris incontrerò di nuovo Iturbe. Abbiamo giocato insieme per un anno alla Roma e abbiamo fatto grandi cose", le parole sul sito ufficiale. "Spero che possiamo ripetere lo stesso qui. Ai tifosi dell'Aris devo dire: mi sento bene dopo l'infortunio dell'anno scorso. Ho una grande sete di associare il mio nome a un titolo per il club. Facciamo tutti insieme per avere successo".