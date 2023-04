Futsal, l’Asd Città di Palermo trionfa: dopo 20 anni squadra palermitana in Serie A

Dopo vent'anni una squadra di calcio a 5 palermitana torna in Serie A. A firmare la lodevole impresa sportiva l'Asd Città di Palermo che ha ottenuto il salto di categoria con due giornate d'anticipo dal termine del campionato di pertinenza. Il pareggio contro il Mascalucia per due a due, in un vero e proprio scontro diretto, ha sancito la certezze matematica della promozione in A2 per la compagine del capoluogo siciliano. Decisive le reti di Ninni Sposito e Vincenzo Madonia. Di seguito il testo del post Facebook con cui la società rosanero ha festeggiato il traguardo raggiunto.