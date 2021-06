Francia, Deschamps: “Kantè? È fortissimo, ma per il Pallone d’Oro serve una cosa”

Kantè, per il Pallone d’Oro gli serve segnare di più.

Queste le parole di Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese intervenuto in merito al neo campione d’Europa N’Golo Kantè. Il mediano del Chelsea, ha alzato la Coppa dalle grandi orecchie proprio con indosso la maglia dei blues, risultando decisivo a più riprese per la vittoria del titolo continentale.

Qualità e quantità in mezzo al campo, miste a leadership e talento anche in appuntamenti decisivi. Nato calcisticamente tra le fila del Leicester di Claudio Ranieri, il numero 7 dei londinesi ha incantato. tutti i suoi supporters e gli appassionati del mondo del pallone. Anche e soprattutto per queste motivazioni, in molti lo vedrebbero tra i possibili favoriti per la vittoria del prossimo Pallone d’Oro, che andrebbe ad arricchire ancor di più il suo già prestigioso palmares. Deschamps però lo bacchetta, anche in vista di Euro 2020, rimproverandogli di essere poco propenso alla fase offensiva. Ecco le parole del C.t. dei transalpini, intervenuto in esclusiva ai microfoni di RMC Sport.

“Non so se sia accessibile per un giocatore poco creativo e che segna poco – ha affermato Deschamps nel suo intervento – . Certo, lui può segnare qualche gol e mettere insieme qualche assist ma come regola generale… Certo, in passato è capitato che giocatori di questo tipo lo vincessero. C’è stato Fabio Cannavaro nel 2006 o altri come Matthis Sammer nel 1996. Però, come ruolo generale, nella maggior parte dei casi il Pallone d’Oro viene dato ad un giocatore creativo che fa gol”.