Francia, Deschamps: “Benzema? In 3 minuti ho capito una cosa, adesso Karim…”

Benzema? Ci ho parlato, mi ha dato un’impressione forte e positiva.

Queste le parole di Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese intervenuto in merito al tanto atteso ritorno tra i convocati di Karim Benzema. Dopo lo scandalo a luci rosse che coinvolse anche Valbuena nel 2015, l’attaccante del Real Madrid era stato di fatto sempre escluso dal giro dei convocati dei Galletti per amichevoli e manifestazioni internazionali. Ben 6 anni è durato il purgatorio del numero giocatore transalpino che, dopo aver parlato a lungo con il suo C.t, è riuscito ad ottenere il tanto sperato ritorno alla maglia dei Les Bleus.

Intervistato ai microfoni di RMC Sport, Deschamps ha voluto chiarire tutte le dinamiche legate proprio al ‘Benzema bis’ in Nazionale, sottolineando la volontà del giocatore di tornare ad esprimersi a grandi livelli già a partire da Euro 2020. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Prima di tutto ci tengo a precisare che se l’ho chiamato in Nazionale è perché ho una profonda convinzione che possa servire a questa Francia. Le mie sono state esclusivamente scelte dettate dall’aspetto sportivo. Senza convinzione profonda non ci sarebbe stato tutto questo. Dietro questa convinzione c’è un ‘perdono’ nei confronti di Benzema? Non direi perdono, è una parola grossa. Semplicemente si creano delle situazioni con determinati calciatori. Ma in ogni caso le scelte sono solo di carattere sportivo, per il bene della squadra, mai personali”.

“Lui sorpreso della convocazione? Chiedetelo a lui se era contento o sorpreso. Ma probabilmente si aspettava la chiamata. Se abbiamo parlato? Certo. Non poteva far male né a me né a lui parlare. E la conversazione è andata bene. Chi ha fatto il primo passo? E’ così importante saperlo? Non che io voglia tenere nascosto qualcosa, sia chiaro. In ogni caso posso dire che abbiamo parlato di tutto. Avevamo molte cose da dirci. Non solo di calcio, ma anche sulla famiglia e altre cose personali. Posso dire che Karim mi ha detto cose forti e che in 3 minuti era tutto risolto. Anche se poi la nostra conversazione è andata avanti credo almeno due ore”.