Flamengo, ufficiale l’ex Inter Vidal: “Si realizza il sogno di una vita”

Arturo Vidal torna a giocare in Cile. Si attendeva solo l’ufficialità, arrivata questa notte: il classe '87 è un nuovo giocatore del Flamengo. Per l'ex Juventus e Inter, contratto di 18 mesi a 3,6 milioni di euro annui. Dopo gli esordi con la maglia del Colo Colo e l'approdo in diversi top club europei, Vidal torna a casa. Proprio il centrocampista ha affidato ai social le sue prime parole da giocatore del Flamengo.