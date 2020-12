Fenerbahce, coppia storica di anziani sugli spalti: il toccante omaggio del club dopo la scomparsa dei due tifosi

Grande gesto del Fenerbahce.

Una vita passata sugli spalti insieme, per seguire ogni week-end con la stessa passione il Fenerbahce. Un amore oltre il tempo, quello di Ihsan e Mumtaz, che negli scorsi anni aveva già commosso il web dopo la diffusione di uno scatto che li ritraeva entrambi proprio lì, nel loro posto di sempre: fila 16, seggiolini 32 e 33 dello stadio Şükrü Saraçoğlu di Istanbul. Un legame indissolubile, quello con il Fenerbahce, rimasto tale anche dopo la scomparsa di uno dei due storici tifosi. Dal 2016, infatti, la donna non ha mai smesso di occupare il seggiolino che precedentemente condivideva con il marito. Un’immagine che, negli anni passati, aveva commosso tutto il mondo del calcio.

Questo week-end, purtroppo, anche l’anziana tifosa è venuta a mancare. Una scomparsa non passata inosservata agli occhi del Fenerbahce che, tramite Twitter, ha voluto pubblicare un video in cui celebra i due storici supporter con due sagome di cartone sorridenti – “vestite” con sciarpe e accessori con i colori del club – adagiate sui posti in cui la coppia era solita seguire la propria squadra.

“Zia Ihsan e zio Mümtaz saranno con noi domani, come in ogni partita – si legge nel post – Siete nei nostri cuori, non vi dimenticheremo mai”.