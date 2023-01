Manchester City-Chelsea 4-0, Guardiola domina Potter e vola ai sedicesimi di FA Cup

Sono passati davvero pochi giorni dall'ultimo confronto tra Manchester City e Chelsea, andato in scena lo scorso mercoledì allo stadio Stamford Bridge. I Citizens si erano imposti in Premier League grazie alla firma di Mahrez servito splendidamente da Grealish, con entrambi calciatori subentrati. A campi invertiti, dunque all'Etihad Stadium, ed in FA Cup, competizione molto ambita in Inghilterra, la squadra vincitrice non è cambiata.