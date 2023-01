Manchester City-Arsenal, le probabili formazioni: Guardiola contro Arteta in FA Cup

Il quarto turno di FA Cup offre un antipasto di quello che sarà lo scontro al vertice di due top club della Premier League. Il Manchester City e l'Arsenal non si erano ancora affrontate nell'attuale stagione, dal momento che la gara del girone d'andata in campionato era stata rinviata lo scorso ottobre vista la scomparsa della Regina Elisabetta II.

Il Manchester City in questa competizione è reduce dalla goleada inflitta al Chelsea di Potter, tramortito da un 4-0 che ha visto tra i protagonisti Riyad Mahrez, con l'algerino che dovrebbe scendere in campo anche contro i Gunners. In Premier, i Citizens hanno raccolto due vittorie consecutive che hanno in qualche modo toppato la dolorosa sconfitta nel derby contro lo United. Per il tecnico Pep Guardiola dubbi sulle condizioni di Phil Foden, con l'opzione doppio centravanti a favorire l'inserimento del campione del mondo Julian Alvarez. Accanto all'argentino, senza alcun dubbio, sarà schierato Erling Haaland, autore di una tripletta nell'ultimo impegno contro il Wolverhampton.