FA CUP, audio hot prima di Wolves-Liverpool: gemiti in diretta sulla BBC, Lineker…

Audio hot durante la diretta tv: la BBC si scusa con gli spettatori

Gemiti e suoni inequivocabilmente "hot". E' quanto accaduto durante il pre match di FA Cup tra Wolverhampton e Liverpool. Nel corso del talk televisivo di presentazione della sfida, successivamente terminata 1-0 per i Reds sui Wolves, l'ex nazionale inglese conduttore Gary Lineker ha mostrato un attimo di difficoltà e disagio nei confronti degli ospiti presenti in studio - Paul Ince e Danny Murphy - in seguito alla diffusione di un audio di chiara matrice sessuale durante la diretta.

Con una risata imbarazzata, Lineker ha commentato "Non so chi stia facendo questo rumore", mentre interagiva con l'ex calciatore e bandiera del Newcastle United, Alan Shearer, commentatore della sfida presente presso il Molineux Stadium. "Forse qualcuno sta inviando qualcosa al telefono di qualcun altro. Non so se si sia sentito da casa", ha proseguito il conduttore per spezzare il clima d'imbarazzo.

Intanto, la BBC si è scusata con i propri utenti per l'audio durante la diretta: "Ci scusiamo con tutti gli spettatori offesi durante la diretta di calcio di questa sera. Stiamo indagando su come sia potuto accadere qualcosa di simile", questo il commento dell'emittente televisiva britannica, dopo l'audio con chiari gemiti sessuali andato in onda durante la diretta della FA Cup, apparentemente a causa di un sabotaggio tramite un cellulare incollato sul retro dello studio come spiega lo stesso Lineker su Twitter. L'ex calciatore ha poi pubblicato sul proprio account la foto di uno smartphone spiegando che era stato trovato "incollato con il nastro sul retro dello studio". "È stata la cosa più divertente che mi sia capitata negli ultimi anni" il commento del noto giornalista della BBC.