Chelsea, Tuchel: “Lukaku? Valuteremo con la proprietà. L’intesa con Havertz…”

Tuchel sulla situazione tra presente e futuro Lukaku nella conferenza stampa che anticipa la finalissima di FA-CUP contro il Liverpool

Nella conferenza stampa di viglia alla finale di FA Cup da giocare contro il Liverpool di Klopp domani alle 17:45 in diretta esclusiva su Dazn, il tecnico del Chelsea Tuchel ha affrontato diverse tematiche tra cui quelle della situazione Lukaku , delle sue ultime reti in Premier League e del suo futuro ancora in bilico. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sulla scelta della prima punta, Lukaku o Havertz? "Possono entrambi giocare, ma penso che manchi un po' il feeling per un perfetto incastro. Ed è molto probabile che giochi uno dei due. Romelu ha ultimamente giocato e segnato, quindi ha fatto di tutto per meritarsi di restare e domani sarà la nostra ultima chiamata. Se ha in programma di parlare con la nuova proprietà forse non ha in programma di parlare con me ma ci sta, è un suo diritto. Parleremo con tutti e valuteremo la situazione di ogni giocatore, compreso Romelu"