Chelsea-Liverpool, Reds campioni di FA Cup: ai rigori decisivo l’ex Roma Alisson

La finale di FA Cup va al Liverpool, dopo i calci di rigore. Dal dischetto decisivo l'errore dal dischetto di Mount per il Blues

Apprensione per le condizioni di Mohamed Salah, uscito anzitempo dal campo per un problema all'adduttore. Le speranze di vedere il campione egiziano alla finale di Champions League contro il Real Madrid il 28 maggio si riducono. Esattamente come il precedente confronto nell'altra finale, Chelsea e Liverpool non sono andati oltre lo 0-0 nei novanta minuti regolamentari, con la partita che è proseguita ai tempi supplementari. Nei 120' oltre i tempi regolamentari le due formazioni non trovano la via del gol, rimandando il tutto alla lotteria dei calci di rigore. Dagli undici metri un errore per parte dal dischetto, nella prima serie dei tiri dagli undici metri. Per il Chelsea è Azpilicueta a sbagliare il calcio di rigore, mentre per il Liverpool l'errore è di Mane. Proseguendo ad oltranza, decisivo l'intervento dell'ex estremo difensore della Roma, Alisson, che neutralizza il tiro dal dischetto di Mount, regalando il successo e la FA Cup 2021-2022 al Liverpool di Klopp, in attesa della finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma allo Stade de France, sabato 28 maggio.