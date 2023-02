Bristol City-Manchester City, le probabili formazioni: Ederson ed Haaland rifiatano

Inutile precisare che il Bristol City non goda dei favori del pronostico in questa sfida ma i "pettirossi" vogliono giocarsi le proprie carte forti di un momento di forma positivo in campionato e sperando che il turnover possa costare caro a Pep Guardiola come nella EFL Cup, in cui i Citizens sono usciti di scena anzitempo per mano del Southampton. In Championship, la Serie B inglese, il Bristol è salito alla tredicesima posizione, scacciando momentaneamente i fantasmi di una retrocessione in terza divisione. Dato curioso, i padroni di casa della sfida di stasera non sono ancora usciti sconfitti tra campionato e coppe in questo anno solare 2023.