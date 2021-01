Everton Ladies: l’influencer Alisha Lehmann arriva in prestito dal West Ham, sui social il benvenuto

“È stata la mia prima scelta, sono molto felice“.

Queste le prime parole di Alisha Lehmann appena approdata all’Everton Ladies in prestito dal West Ham. Il club della compagine di Liverpool ha dato così il benvenuto alla nuova calciatrice ventiduenne sui propri canali social.

“L’Everton è un grande club e finora ha giocato davvero bene. Voglio sfruttare i miei punti di forza e segnare tanti gol “, ha detto Lehmann sul canale Tv del club. Nelle nove partite di campionato giocate con il West Ham la nota influencer non è riuscita a trovare la via della rete. Lehmann, che ha oltre un milione di follower su Instagram e Tiktok, ha anche aggiunto: «Spero che il mister possa aiutarmi a fare lo step successivo per la mia carriera. Penso di avere del potenziale e di poter lavorare su molte cose. Il tecnico vuole soprattuto che io usi il mio ritmo per correre, non solo per me stessa ma anche per i miei compagni di squadra. È fantastico essere qui “.

Il tecnico Willie Kirk non ha perso tempo per esprimersi sulla nuova arrivata: “Alisha è un talento spettacolare. Porterà velocità, determinazione e grinta alla squadra”.