Everton, Ancelotti difende James Rodriguez: “L’infortunio alla base delle sue assenze, non vuole andare via”

Carlo Ancelotti a spada tratta su James Rodriguez

Ancelotti: “Pirlo e Gattuso possono superare tutti i loro problemi. Scudetto? Spero vinca il Milan, ma…”

Trequartista dalla smisurata classe e dal sopraffino talento, l’ex giocatore del Real Madrid non sta di certo vivendo la sua miglior stagione in carriera. Complici diversi problemi fisici che l’hanno dovuto tenere lontano dai campi di gioco, il classe ’91 è al centro di alcune critiche da parte di tifosi e mass media britannici. L’accusa mossa al rifinitore colombiano, sarebbe quella di star prolungando eccessivamente il suo periodo di stop a causa di un problema al polpaccio. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani inglesi, infatti, sotto questa sua lunga assenza potrebbe anche nascondersi il malcontento del giocatore per un’annata finora negativa. Tutto ciò finalizzato ad un’eventuale addio ai toffees nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Everton, paura per Ancelotti: ladri in casa e la figlia Katia…

Nonostante la complessa situazione, Ancelotti ha deciso di metterci la faccia davanti a tutta la stampa. Come riportato dal Daily Mail, infatti, l’ex allenatore del Napoli ha. voluto difendere il suo calciatore, smentendo tutte le voci che lo vedrebbero lontano da Liverpool nel prossimo futuro. Ecco le sue parole: “Perché ci sono molte voci su James … James ha giocato molto bene contro il Man United, ha segnato un gol, ha giocato molto bene contro il Liverpool ma non era al 100% della forma. Per il fatto che avremo partite davvero importanti alla fine della stagione, abbiamo deciso di dargli una buona ripresa e di non lasciarlo giocare al 70% o all’80%. Quando sarà al 100% giocherà di nuovo. Abbiamo preso questa decisione insieme: non abbiamo problemi con il giocatore, il giocatore ha accettato. Ovviamente il giocatore vuole giocare ma è meglio per lui risolvere il suo problema ed essere pronto per la fine della stagione. Può essere dopo la pausa (internazionale), quindi non è un grosso problema. Penso che il nostro obiettivo e il suo obiettivo sia avere più costanza nelle prestazioni. L’inizio della stagione è stato molto buono ma poi non ha giocato con costanza. Stiamo pensando che quando sarà recuperato potrà fare davvero la differenza”.

VIDEO Premier League, crisi senza precedenti: ecco perché il Liverpool non vince più