Tolosa-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp punta su Luis Diaz. C’è Gakpo

La preview e le probabili formazioni del match tra Tolosa e Liverpool, valido per la quarta giornata della fase a giorni di Europa League.

⚽️

Il Liverpool è in una posizione di forza nel Gruppo B di Europa League. I Reds hanno già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale e sono in testa alla classifica con 9 punti, due in più del Tolosa secondo.

Nelle ultime tre partite, la squadra di Klopp ha battuto il Lask, l'Union Saint-Gilloise e lo stesso Tolosa. La vittoria per 5-1 in casa contro i francesi è stata particolarmente netta, con i Reds che hanno preso il largo già nel primo tempo. Il Tolosa, invece, ha perso le ultime due partite di campionato, contro Le Havre e Metz. La squadra francese è in difficoltà anche in Europa League, dove ha vinto solo una delle tre partite giocate. La partita di giovedì a Tolosa sarà quindi una buona occasione per il Liverpool di consolidare la propria posizione in testa al gruppo. I Reds dovrebbero avere la meglio dei francesi, anche se non si può escludere una sorpresa. I Reds sono in buona forma e hanno una rosa più profonda dei transalpini. Tuttavia, non si può escludere una sorpresa, soprattutto se il Tolosa riuscirà a sfruttare la pressione del pubblico di casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TOLOSA (4-3-3): Restes; Desler, Diarra, Nicolaisen, Suazo; Sierro, Spierings, Casseres Jr; Donnum, Dallinga, Magri.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Gomez, Matip, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Luis Diaz.

DOVE VEDERE IL MATCH — Tolosa-Liverpool è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo Stadium de Toulouse di Tolosa, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Tolosa-Liverpool anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.