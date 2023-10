Sporting Lisbona-Atalanta 1-2, Scalvini e Ruggeri gol. Ok Gasperini in Europa League

Linea verde nella prima frazione di gioco, con il doppio vantaggio realizzato nel giro di una decina di minuti. Il primo gol nerazzurro è uno spettacolo per gli occhi in quanto alla costruzione: solo tocchi rasoterra al 32' prima di Koopmeiners che ha servito sulla destra Zappacosta il quale ha messo il pallone al centro dell'area piccola dove è si è fatto trovare pronto Scalvini a portare avanti la "Dea". Un altro giovane italiano a segno al 43' con Ruggeri che si è involato sulla corsia mancina, ha dialogato con Lookman e si è presentato in area calciando verso la porta, con la respinta non perfetta di Adan che ha favorito il secondo tentativo del laterale di Gasperini per ribadire in rete. A metà ripresa, lo Sporting ha riacceso la partita con un calcio di rigore assegnatogli a seguito di un controllo VAR e realizzato da Gyokeres. L'Atalanta rivede dopo un mese il proprio bomber, con l'ingresso in campo di Scamacca che non giocava dalla trasferta contro la Fiorentina.