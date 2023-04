Sporting-Juventus, le probabili formazioni: dubbio Kostic-Chiesa, Rabiot dal 1′

A caccia della semifinale. Alle ore 21:00, allo Stadio "Alvalade" di Lisbona, lo Sporting ospiterà la Juventus in occasione del match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League . Gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno difendere l'1-0 conquistato all'andata grazie alla rete messa a segno da Federico Gatti e alle prodezze di Mattia Perin . La vincente di questa sfida affronterà una tra Siviglia e Manchester United .

In attesa della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul ricorso della Juventus contro i quindici punti di penalizzazione (oggi la decisione), in campionato i bianconeri vengono dalla deludente sconfitta rimediata contro il Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium. I padroni di casa, invece, sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto fra le mura amiche contro l' Arouca . Cinquantotto i punti conquistati fin qui dallo Sporting , che occupa il quarto posto della classifica di Primeira Liga . Frutto di diciotto successi, quattro pareggi e sei ko. Cinquantasette i gol siglati, ventisette le reti incassate in ventotto gare. Con la squadra di Amorim che questa sera cercherà la rimonta dopo aver già eliminato ai rigori l' Arsenal agli ottavi.

Per l'occasione, Allegri recupera Alex Sandro e De Sciglio e potrà contare sull'intero organico a disposizione, eccezion fatta per gli indisponibili Kean e Kaio Jorge. Nonostante il lavoro differenziato svolto nella rifinitura di ieri, Rabiot scenderà in campo dal primo minuto. Ballottaggio Kostic-Chiesa per una maglia da titolare, con il serbo attualmente in vantaggio rispetto all'ex Fiorentina, pronto a subentrare a partita in corso. Amorin, invece, dovrà rinunciare a St. Juste, Braganca, Jovane e Paulinho.