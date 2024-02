Sparta Praga-Galatasaray, le probabili formazioni: Icardi con Mertens e Zaha dal 1′

Sparta Praga-Galatasaray è la partita di ritorno degli spareggi di Europa League che si giocherà oggi 22 febbraio alle 21:00 (ora italiana) all'eFotbal ARENA di Praga . Tra le proprie mura, Icardi e compagni si sono aggiudicata la sfida d'andata, in Turchia, per tre a due. In quell'occasione i marcatori sono stati: Demirbay, Mertens e proprio l'ex centravanti di Inter e Paris Saint Germain. Sponda cecoslovacca hanno segnato i centri che tengono aperta la qualificazione: Preciado e Kuchta. Assenti per squalifica in data odierna Nelsson sponda giallorossa e Rynes per quanto concerne la squadra allenata da Brian Priske Pedersen.

DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida tra Sparta Praga e Galatasaray è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Generali Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Sparta Praga-Galatasaray anche su DAZN. La nota piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.