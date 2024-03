Slavia Praga-Milan 1-3: Pulisic e Leao ancora protagonisti, Pioli supera il turno

Il Milan supera agilmente lo Slavia Praga 1-3. Decisivi come all'andata Pulisic e Leao, in rete anche Loftus-Cheek, Pioli supera il turno

Termina il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Slavia Praga e Milan. I cechi vogliono cercare di ribaltare il risultato dell'andata e al 14' ci provano con Chytil e Maignan si supera. Nell'occasione l'estremo difensore francese esce per infortunio venendo sostituito da Sportiello. Al 20' i padroni di casa rimangono in dieci per l'espulsione di Holes. Nel giro di due minuti Pulisic e Leao creano occasioni. Preludio di una rete che arriva al 34' con lo statunitense. Due minuti e Loftus-Cheek raddoppia. Nel sesto dei sette minuti concessi nella prima frazione, il portoghese cala il tris. Al 85' Jurasek accorcia le distanze.