Siviglia-Roma, Mourinho: “Post finale? Non sarà come con l’Inter. Dybala domani…”

"Loro arrivano dalla Champions League. Noi abbiamo fatto 14 partite per essere qui e senza dubbio lo meritiamo. Meritiamo di giocare questa finale e sta arrivando l'ora. Negli ultimi due tre giorni abbiamo lavorato su questo". Io dico che la storia non gioca, il mio collega avversario la pensa diversamente. Pensa di esser favorito perché lo dice la storia, lo rispettiamo. Ma siamo in questa finale meritandolo. Per loro giocare una finale d'Europa League è quasi normale, per noi è un evento straordinario. Cosa farò dopo questa partita? È diverso rispetto all'Inter perché io non avevo firmato col Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla, zero contatti con altri club. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi, perché noi vogliamo giocare. Il budget che ha il Siviglia, non è lo stesso che ha la Roma. Noi abbiamo giocatori che lo scorso anno giocavano nella Squadra B. Io ho avuto più opportunità di giocare le competizioni europee, ma Mendilibar è della mia stessa generazione: siamo alla pari. Anche per i giocatori è lo stesso: quelli del Siviglia hanno più esperienza, ma noi sono due anni che giochiamo insieme".