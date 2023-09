Sheriff-Roma, Mourinho: “Sanches è sempre a rischio. Lukaku? Pensavo di cambiarlo…”

Il commento di Josè Mourinho, tecnico della Roma, dopo l'esordio vincente in Europa League contro lo Sheriff per 1-2.

La Roma ha iniziato con il piede giusto il proprio percorso in Europa League con la trasferta in casa dello Sheriff . Grazie all'autogol provocato da Paredes e il secondo centro consecutivo di Lukaku, i giallorossi hanno conquistato tre punti preziosi. Questo il pensiero del tecnico José Mourinho nel post gara ai microfoni di Sky Sport:

"Non mi è piaciuto il primo tempo, né individualmente né collettivamente. Senza controllo del gioco, senza lavoro senza palla come avevamo preparato. Un 1-0 quasi di miracolai perchè non abbiamo fatto niente per quell'1-0. Nel secondo tempo dopo il pareggio mi è piaciuta la reazione, il gol, i possibili gol, il controllo della partita. Ok senza grande aggressività e senza grande ambizione ma nascondendo la palla all'avversario e meritando la vittoria".