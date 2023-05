Roma-Bayer Leverkusen 1-0, il primo round a Mourinho. Abraham calcia, Bove ribadisce

Allo Stadio Olimpico è andato di scena il match valido per l'andata delle semifinali dell' Europa League , tra la Roma di José Mourinho , settima in classifica in Serie A ed il Bayer Leverkusen del tecnico Xabi Alonso , attualmente posizionato al sesto posto nella graduatoria della Bundesliga. Il primo "round" se lo è aggiudicato la formazione giallorossa che dunque avrà due risultati su tre a disposizione nei novanta minuti regolamentari del match di ritorno in Germania per approdare alla finale di Budapest.

Un primo tempo equilibrato ma privo di reti, unico in questo quartetto di gare europee all'intervallo, in cui si sono visti ritmi rapidi nei primi minuti che sono poi scemati fino al tramonto della prima frazione di gioco. Nella ripresa è passata in vantaggio la formazione capitolina con il primo centro nelle coppe internazionali di Edoardo Bove, abile a far partire l'azione con caparbietà e rapidità servendo in area di rigore Abraham. Il centravanti inglese si è girato in uno spazio strettissimo trovando la grande risposta di Hradecky che però ha fatto arrivare il pallone dalle parti dello stesso Bove che col sinistro ha fulminato al 64' il portiere finlandese.