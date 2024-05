Marsiglia-Atalanta, probabili formazioni: Aubameyang sfida Scamacca, c’è De Ketelaere

La sfida valevole per l'andata della semifinale di Europa League è in programma alle ore 21:00 al Velodrome.

Mediagol ⚽️ 2 maggio - 14:52

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Velodrome. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Olympique Marsiglia ospiterà l'Atalanta nell'andata della semifinale di Europa League. Appuntamento con la storia per la Dea, che gioca una semifinale europea 36 anni dopo la prima volta. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Liverpool di Klopp: prima dei Reds, gli orobici avevano vinto il Girone D ed eliminato agli ottavi lo Sporting Lisbona. Di fronte ci saranno gli uomini di Gasset, che a febbraio ha sostituito Gattuso, sollevato dall'incarico. l'OM ha staccato il pass per la semifinale dopo il secondo posto nel Girone B e aver superato lo Shakhtar Donetsk ai playoff, il Villarreal agli ottavi ed il Benfica ai rigori ai quarti. Si tratta del primo incrocio tra le due compagini. La sfida di ritorno è in programma giovedì 9 maggio alle ore 21:00 al Gewiss Stadium.

Sono quarantaquattro i punti conquistati fin qui dai francesi, reduci dal successo ottenuto lo scorso weekend in casa contro il Lens per 2-1 e che occupano il settimo posto della classifica di Ligue 1. Uno score frutto di undici vittorie, undici pareggi e nove sconfitte; quarantasette le reti siglate in trentuno partite, trentotto i gol incassati. Occupa, invece, il sesto posto a quota cinquantasette punti l'Atalanta, reduce da tre successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia contro Monza, Fiorentina ed Empoli. Uno score frutto di diciassette vittorie, sei pareggi e dieci ko, con sessantuno gol all'attivo e trentasette reti incassate in trentatré gare.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Gasset, Gasperini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Rafael Toloi, Emil Holm e lo squalificato Isak Hien. Tante le assenze in casa Marsiglia, con il tecnico che dovrà fare a meno dello squalificato Samuel Gigot, oltre agli indisponibili Bamo Meite, Bilal Nadir, Quentin Merlin, Ismaila Sarr e Valentin Rongier. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 3-4-1-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Murillo; Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Henrique; Ndiaye, Aubameyang. Allenatore: Gasset.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

DOVE VEDERE MARSIGLIA-ATALANTA IN TV — La sfida Marsiglia-Atalanta sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e sulla piattaforma Now oltre all’app Sky Go.

