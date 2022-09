Manchester United, Ten Hag: “CR7 gioca dall’inizio. Dobbiamo vincerle tutte”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Manchester United, Ten Hag

Ten hag, allenatore del Manchester United è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sugli infortunati e per parlare in vista del match contro la Real Sociedad, valevole per il primo turno di Europa League.

"Cosa penso delle dichiarazioni di Bailly sul club? Non posso rispondere, non ero in carica la scorsa stagione. Non è una domanda per me. Giocherà McTominay? Quando la squadra si comporta bene abbiamo più di 11 giocatori e poi resti titolare. Stiamo migliorando, ma giocatori che partono in panchina possono entrare in qualsiasi momento e forse fare meglio dei giocatori che ci sono. So che servono più di 11 calciatori, abbiamo una panchina davvero buona. Rashford? Ancora una volta, è difficile per me parlare del passato. Quello che vedo è un Marcus Rashford felice. Abbiamo lavorato molto duramente negli ultimi due mesi con lui su diversi aspetti. Gli piace, vuole trasferirlo in campo. È felice, arriva ogni giorno, si diverte, sorride, un'atmosfera davvero positiva, e se metti insieme tutte queste cose - come il modo di giocare - e sei felice, contribuirai di più alla squadra", le sue parole.

"Qual è la situazione di Ronaldo? Ha iniziato contro il Brentford, poi non più, ma è pronto per iniziare. Naturalmente può iniziare per la maggior parte delle partite. Il contratto di Rashford è un problema? Non credo che sia in scadenza e penso che lo United controlli la situazione. Dobbiamo vincere ogni partita. Vogliamo vincere ogni torneo, quindi prendiamo tutto sul serio. Non abbiamo solo una squadra, abbiamo una rosa, ma dobbiamo vincere ogni partita e questa è la mentalità di cui il Manchester United ha bisogno. Se riesco a far contenti tutti i giocatori? Forse non posso renderli tutti felici ad ogni partita, ma tutti ottengono il tempo di gioco se si comportano bene, abbastanza chiaramente. Come ho detto, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo molte partite da coprire", ha concluso.