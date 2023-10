Liverpool-Tolosa, le probabili formazioni: Klopp con Salah, Dallinga dal 1′

La sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League è in programma alle ore 21:00.

A caccia dei tre punti. Alle ore 21:00, ad Anfield, il Liverpool ospiterà il Tolosa in occasione del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. Una vittoria, infatti, vorrebbe dire fuga, con i Reds si avvicinerebbero concretamente alla qualificazione, consolindando ed ipotecando il primo posto del Gruppo E.

Sono due le vittorie ottenute nelle prime due giornate dai padroni di casa contro il Lask (3-1 esterno) ed il Royale Union Sg (2-0). Il Tolosa insegue a quattro punti, frutto del successo contro il Lask per 1-0 ed il pareggio all'esordio in Europa sul campo dell'Union per 1-1. Ed una vittoria permetterebbe agni ospiti di scavalcare proprio gli inglesi.

In campionato, invece, il Liverpool - che lo scorso weekend ha battuto in casa l'Everton per 2-0 - occupa il quarto posto della classifica di Premier League. Venti i punti messi in cassaforte, uno in meno rispetto a Manchester City e Arsenal, due rispetto alla capolista Tottenham. Uno score frutto di sei successi, due pareggi ed una sconfitta. Venti le reti messe a segno in nove giornate, nove i gol subiti. Mentre occupa il decimo posto della classifica di Ligue 1 il Tolosa, reduce da due pari di fila contro Brest e Reims, a quota undici punti. Uno score frutto di due vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Undici i gol siglati in nove partite, dieci le reti incassate.

Contro la squadra allenata da Carles Martínez Novell, Jürgen Klopp non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, Stefan Bajcetic, Ben Doak, Curtis Jones, Andrew Robertson e Thiago Alcantara. Diverse defezioni anche per il tecnico del Tolosa, che dovrà rinunciare a Zakaria Aboukhlal, Ylies Aradj, Ibrahim Cissoko, Stijn Spierings e Oliver Zandén. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold/Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Salah, Diogo Jota, Nunez/Gakpo. Allenatore: Klopp.

TOLOSA (4-3-3): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Schmidt, Sierro, Casseres; Doennum, Dallinga, Gelabert. Allenatore: Martínez Novell.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-TOLOSA IN TV — La sfida Liverpool-Tolosa verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). E sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Liverpool-Tolosa anche su DAZN.

