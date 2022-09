Europa League, Roma sconfitta. Pareggio in Conference League per la Fiorentina

La Roma cade in casa del Ludogorets Pareggio casalingo per la Fiorentina

Inizio faticoso per le italiane nelle due competizioni europee: Europa e Conference League. La Fiorentina di Vincenzo Italiano nel match delle 18.45 all'Artemio Franchi di Firenze ha ospitato la modesta formazione lettone di Riga. Il match è terminato 1-1, causa soprattutto la poca concretezza in zona offensiva del reparto d'attacco Viola, incapace di battere un invalicabile Steinbors. A sbloccarla l'ex Hellas Verona, Barak autore del provvisorio 1-0 toscano. In risposta, dopo una serie di imprecisioni della squadra di casa, gli ospiti trovano il gol firmato da Ilic, che beffa gli uomini del mister siciliano e strappano un pari importante in ottica girone.