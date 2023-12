Europa League, 6a giornata: ok West Ham e Sporting. Sorpasso Brighton sul Marsiglia

Termina la fase a gironi di Europa League. Ecco le gare in programma alle ore 21:00: Ajax-AEK, Aris-Sparta Praga, Betis-Rangers, Brighton-Marsiglia, Olympiakos-TSC, Sporting-Sturm Graz, West Ham-Friburgo. Vincono gli olandesi che però terminano al terzo posto in classifica. Successo per i cechi che ottengono la qualificazione agli ottavi terminando al secondo posto. Primo posto agguantato in extremis dalla truppa di De Zerbi nei confronti di Gattuso con Joao Pedro che regala il primato. Manita per i greci che però terminano al terzo posto in graduatoria. Vincono i portoghesi che però complice il successo dell'Atalanta, terminano al secondo posto. Vittoria per gli inglesi che passano come primi ai danni dei tedeschi