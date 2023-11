Europa League, 5a giornata: goleada Liverpool e Friburgo. Show tra Marsiglia e Ajax

Termina la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Non stecca il Brighton di De Zerbi che batte l'AEK e stacca un pass per gli ottavi. Goleada del Friburgo che schianta 5-0 l'Olympiakos. Successo esterno del Rennes che batte l'Haifa 0-3 e arriva primo nel girone. Vittoria per lo Sparta Praga che può ancora sperare nella qualificazione. Successo del Rakow che batte lo Sturm Graz e adesso è in lotta per il terzo posto. Vince il West Ham all'89 e che adesso si giocherà il primo posto nello scontro diretto della prossima giornata. Primo a punteggio pieno il Leverkusen di Alonso grande protagonista. Goleada del Liverpool che batte 4-0 il Lask. Show di gol tra Marsiglia e Ajax in un match terminato 4-3 con tantissimi colpi di scena. Pareggiano Molde-Qarabag, Rangers-Aris e Tolosa-Union SG. Vince lo Slavia Praga in rimonta 2-3 superando la Roma nel girone. Successo anche per il Villareal secondo in attesa della sfida contro l'Haifa