Atalanta-Rakow, le probabili formazioni: Pasalic dal 1′, Szwarga con il tridente

l'Atalanta si prepara a tornare in campo per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. I nerazzurri inizieranno il proprio cammino al Gewiss Stadium facendo il proprio esordio contro il Rakow, campioni di Polonia in carica e alla prima partecipazione a una coppa europea. L'incontro è in programma questa sera alle ore 21:00. Entrambe le compagini sono state inserite nel gruppo D insieme a Sporting Lisbona e Sturm Graz.