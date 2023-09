Atalanta-Rakow, Gasperini: “De Ketelaere somiglia a Ilicic. In Europa mai facile…”

L'Atalanta chiude questa prima giornata di Europa League con una vittoria per 2-0, a firma di De Ketelaere ed Ederson, contro il Rakow nel match delle 21.00 al Gewiss Stadium. Queste le dichiarazioni nel post partita del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport:

"De Ketelaere come Ilicic? E' vero, c'è una somiglianza con Josip. Lui è un ragazzo giovane, ha 21-22 anni, ha grandi margini di miglioramento. Sono molto contento dell'atteggiamento, del carattere di questo ragazzo: quando stanno bene fisicamente questi ragazzi così alti fanno bene, altrimenti sembrano indolenti. Ha grandi margini come dicevo, parte da una bella base. Nella ripresa ha giocato da punta centrale, in questa emergenza lo può fare bene".