Atalanta-Marsiglia, probabili formazioni: c’è Scamacca, Gasset con Aubameyang

La finale di ritorno di Europa League è in programma alle ore 21:00 al Gewiss Stadium: si riparte dall'1-1 dell'andata.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Gewiss Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Atalanta ospiterà l'Olympique Marsiglia nel match valevole per la semifinale di ritorno di Europa League. Si riparte dall'1-1 della settimana scorsa in Francia, alla luce delle reti siglate da Gianluca Scamacca e Chancel Mbemba. La Dea, che ai quarti ha eliminato il Liverpool di Klopp, potrà contare sulla spinta dei propri tifosi per centrare la terza vittoria casalinga di fila dopo quelle contro Fiorentina e Empoli. Oltre alla prima finale europea, che si aggiungerebbe alla finale di Coppa Italia da disputare contro la Juventus.

Sono sessanta i punti ottenuti in campionato dai padroni di casa, che occupano il quinto posto in classifica, a -4 dal Bologna e a -6 dalla Juventus terza. Uno score frutto di diciotto successi, sei pareggi e dieci sconfitte, con sessantatré gol all'attivo e trentotto reti subite. Sono quarantaquattro, invece, i punti conquistati in trentuno partite dal Marsiglia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lens, che occupa il nono posto della classifica di Ligue 1. Uno score frutto di undici successi, undici pareggi e nove ko; quarantasette le reti siglate fin qui, trentotto i gol al passivo. I francesi, che non perdono da cinque gare ufficiali, hanno battuto, inoltre, Villarreal e Benfica (ai rigori) negli ottavi e ai quarti.

Quello dell'andata è l'unico precedente tra le due compagini. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Gian Piero Gasperini, Gasset non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Bamo Meite, Bilal Nadir e Valentin Rongier. Mentre il tecnico dell'Atalanta dovrà fare a meno di Rafael Toloi, Sead Kolasinac ed Emil Holm. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 3-5-2. In casa Marsiglia, a centrocampo dubbio tra Merlin ed Henrique, con il francese favorito. In avanti ballottaggio tra i due attaccanti Ndiaye e Sarr, con il primo al momento in vantaggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Merlin; Ndiaye, Aubameyang. Allenatore: Gasset.

DOVE VEDERE ATALANTA-MARSIGLIA IN TV — La sfida tra Atalanta e Marsiglia sarà visibile in tv su Dazn (canale 214 del satellite), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K, Sky Sport (252). E in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

