Atalanta, Gasperini: “Ruggeri stupisce, Scalvini stanco nel finale. Scamacca deve…”

Due vittorie su due in Europa League per l'Atalanta che supera anche lo Sporting Lisbona. Il pensiero del tecnico Gasperini nel post gara.

Altra vittoria in Europa per l'Atalanta che è salita dunque a quota sei punti nella classifica del gruppo D, staccandosi proprio dallo Sporting Lisbona, agganciata invece dallo Sturm Graz che, parallelamente, ha conquistato tre punti sul campo del Rakow vincendo 1-0. Il tecnico Gian Piero Gasperini si "coccola" i suoi difensori goleador, Scalvini e Ruggeri. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport nel post gara:

"Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Ci stava tutto il risultato e, se eravamo più precisi, potevamo chiudere la partita. In campo internazionale poi è così: loro sono primi nel loro campionato, noi siamo calati e c'è stato anche l'episodio del rigore. Alla fine però abbiamo chiuso abbastanza bene. Siamo in un buon momento e che stiamo migliorando. Abbiamo bisogno di inserire qualche giocatore, dobbiamo migliorare quando c'è da battagliare. Ci sono tante partite e qualcuno può calare anche per fatica. La vittoria di stasera è molto importante. Se facessimo sempre gol nel primo tempo, mancherebbe poco o niente. Abbiamo saputo soffrire nel secondo tempo, alcuni giocatori come Scamacca, Holm e De Ketelaere devono crescere in ritmo e mentalità".