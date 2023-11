Ajax-Brighton, le formazioni ufficiali: De Zerbi con Fati e Joao Pedro. Ok Brobbey

Ajax-Brighton è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ajax-Brighton anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.