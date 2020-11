Estero, Maradona ricoverato: fonti argentine escluderebbero contagio da Covid

Paura per Diego Armando Maradona.

Europa League, Rijeka-Napoli: i croati potrebbero giocare con la Primavera a causa del Coronavirus

Il Pibe de Oro sarebbe stato ricoverato in una clinica di La Plata dove si era già recato nel mese di settembre per alcuni accertamenti. L’ex Barcellona e Napoli, attualmente tecnico del Gimnasia, non si trova nella struttura a causa del contagio da Covid 19. Maradona ha da poco festeggiato i suoi 60 anni e fino alla giornata di venerdì era in panchina nella sfida di Coppa di Lega argentina contro il Patronato.

Verona-Benevento, Juric: “Vittoria meritata, ma quanta fatica! Milan? Vogliamo giocarcela”