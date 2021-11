Estero, bufera in Kenya: arrestato il presidente della Federcalcio Nick Mwendwa

Il presidente della Federcalcio del Kenya è stato arrestato in quel di Nairobi dalla polizia locale

Bufera sul presidente della Federcalcio del Kenya, Nick Mwendwa. La polizia ha prelevato l'uomo da un hotel di Nairobi e, come confermato da l'Equipe, ha previsto per lui lo stato di fermo. Le accuse sono diverse: sottrazione di fondi al governo e ad altri sponsor per mano proprio della Federazione keniota, il totale ammonterebbe a circa 1,7 milioni di euro.