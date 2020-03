Coronavirus, la Curva Nord del Brescia: “Troppi morti, non torneremo sugli spalti”

Il messaggio dei tifosi del Brescia.

Il Coronavirus sta continuando a diffondersi in modo inarrestabile in Italia, e attualmente non si sono ancora visti i risultati del decreto emanato dal Governo italiano già da due settimane: per tale ragione ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha annunciato una nuova stretta, chiudendo tutte le attività ritenute non essenziali al fine di limitare il numero dei contagi e cercare di ristabilire la sicurezza di tutti i cittadini.

La regione più colpita al momento è la Lombardia, che attualmente conta più di 17mila persone risultate positive al tampone per il COVID-19 ed un numero di vittime pari a 3456: la città in cui la situazione è più critica è quella di Bergamo, dove il virus continua a dilagarsi senza sosta e a mietere vittime. Un momento tragico per tutta l’Italia, che oggi più che mai ha bisogno dell’impegno di tutti i cittadini per risollevarsi e sconfiggere questo orribile male il prima possibile.

Struggente è stata anche la decisione della Curva Nord del Brescia, che attraverso un posto pubblicato su Facebook ha annunciato l’intenzione di non tornare a tifare sugli spalti in segno di rispetto verso le vittime e verso chi sta combattendo il Coronavirus. Questo il messaggio: “Troppe lacrime, Troppi morti. Troppe sono le pagine di necrologi che riempiono i nostri giornali di persone che continuano a morire nella solitudine di un letto d’ospedale, lontano dall’affetto dei propri cari che, rinchiusi nelle proprie case, vengono avvisati della triste perdita da una telefonata. È proprio la frustrazione derivante dall’impossibilità di stare vicino a chi di noi sta soffrendo e a chiunque è in prima linea a rischio della propria vita, che abbiamo deciso che La Curva Nord Brescia, all’eventuale ripresa del campionato e riapertura degli stadi, non torneremo a tifare sugli spalti in osservanza di un doveroso rispetto per tutti coloro che stanno soffrendo in questo drammatico periodo. La Curva Nord Brescia“.