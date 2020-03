Ajax, Poulsen in quarantena. Ten Hag rassicura: “Noi tranquilli, squadra precauzionalmente a casa”

Christian Poulsen si trova in quarantena.

Il vice allenatore dell’Ajax, infatti, in occasione della sua festa di compleanno organizzata lo scorso 28 febbraio, è entrato in contatto con l’ex centrocampista Thomas Kahlenberg, poi risultato positivo al Coronavirus. Il danese allo stato attuale non accusa nessun sintomo ma, in via preventiva, assieme ad altri due membri dello staff tecnico dei Lancieri, è stato messo in isolamento domiciliare.

Il tecnico degli olandesi Erik ten Hag, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato delle misure precauzionali a cui la squadra e lo staff sono stati sottoposti: “Sono stato avvertito dal mio staff medico, dovrò sentire loro. Il dottore si è preso la responsabilità di avvisare la squadra. A livello precauzionale, i ragazzi sono rimasti a casa. Non sono infetti e non hanno alcuni sintomi. In questo modo non c’è rischio di eventuale contagio. Sicuramente non è stata una bella notizia, ma dopo che mi hanno spiegato la situazione ci siamo tranquillizzati tutti“.