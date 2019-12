Ajax, Overmars blinda ten Hag: “Diverse big d’Europa lo seguono, il nostro obiettivo è trattenerlo”

L’Ajax vuole trattenere Erik ten Hag.

I lancieri non vogliono privarsi del loro tecnico neanche al termine della stagione in corso: le delusioni europee non influenzeranno la dirigenza olandese che vuole puntare ancora su di lui. A confermare la teoria del club ci ha pensato Marc Overmars, dirigente dell’Ajax, attraverso le colonne de il ‘De Telegraaf’. Il tecnico è sulla panchina degli olandesi dal 2017 e nella scorsa stagione ha sfiorato la finale di Champions League.

“Il nostro obiettivo è tenerlo qui per un’altra stagione, anche se sappiamo che è nel mirino delle big europee. Conosciamo il valore del nostro tecnico e speriamo vivamente che non si muova al termine della stagione in corso. Lotteremo per trattenerlo”.