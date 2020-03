Emergenza Coronavirus, si ferma anche la MLS: campionato sospeso per 30 giorni

L’emergenza Coronavirus arriva anche negli Stati Uniti.

La lista dei paesi che stanno attuando misure drastiche, in ogni ambito, per combattere il Covid-19, diventa sempre più lunga. Le conseguenze, nelle ultime settimane, hanno toccato anche il mondo dello sport. In Italia, il difensore della Juventus Daniele Rugani e l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini sono risultati positivi al tampone, così come Timo Hubers, di proprietà dell’Hannover, in Germania. Gran parte dei campionati europei, in queste ore, sono stati sospesi. Il virus, tuttavia, è sbarcato anche oltreoceano. Nella notte la NBA, infatti, ha annunciato la sospensione del campionato fino a data da destinarsi dopo che il cestista francese Rudy Gobert è risultato positivo. Pochi stanti fa, è arrivata anche la sospensione della MLS, massimo campionato di calcio statunitense.