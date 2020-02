Donati-Mediagol: “La mia nuova vita da vice sulla panchina del Kilmarnock. La sfida al Celtic ed il futuro…”

La prestigiosa esperienza da calciatore con la maglia del Celtic, nel massimo campionato scozzese, quindi i trascorsi all’Hamilton ed al St. Mirren, nell’ultimo scorcio della sua parabola da giocatore professionista. Oggi, l’ex centrocampista di Milan, Atalanta e Palermo, Massimo Donati ha intrapreso la carriera da allenatore e svolge il suolo di vice sulla panchina del Kilmarnock. Un calcio diverso, per forma mentis, dinamiche e cultura, ma ugualmente affascinante e suggestivo per atmosfera e partecipazione da parte di pubblico e addetti ai lavori. Donati illustra i contorni di questa nuova avventura professionale nel corso di un’interessante intervista concessa ai microfoni di Mediagol.it.

“La mia esperienza da allenatore in seconda del Kilmarnock, calcio scozzese? Mi trovo molto bene nel senso che faccio quello che ho sempre desiderato, lo facevo già quando giocavo a calcio che è sempre stato il mio obiettivo principale. Adesso inseguo un altro sogno, quello di diventare un allenatore di livello ma so che ci sono tanti sacrifici da fare e che di conseguenza bisogna dare tutti se stessi. Sono convinto che quando ci si mette passione si può arrivare ai risultati prefissati. Io sono un tecnico un po’ stratega e un po’ temperamentale, mi piace essere duro e deciso quanto e quando serve, essendo consapevole che ogni giocatore ha la testa diversa e quindi devi trattare tutti in maniera soggetiva comprendendo bene chi hai davanti. Mi piace preparare bene le partite studiando gli avversari, prima di ogni gara guardo molti video perché amo fare bene, sono un perfezionista e mi spendo sempre con dedizione totale, dando sempre tutto me stesso. Sfida al Celtic di sabato? Sarà una partita di sofferenza perché il Celtic ha giocatori di altro livello e di conseguenza sarà un match complicato dove dovremo rincorrere tanto i nostri avversari. La loro qualità individuale e colletiva è molto alta. Il nostro campionato? L’obiettivo è arrivare nelle top six, siamo settimi a quattro punti dalla sesta e quindi speriamo bene. Futuro da allenatore Serie A? Sono una persona a cui piace girare e scoprire posti nuovi, il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore. Sono partito dalla Scozia e chissà che il futuro non mi possa riservare delle sorprese e quindi di allenare in Italia e magari in Serie A“.